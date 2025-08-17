Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Addio a uno dei padri della tv italiana

Pippo Baudo, il ricordo di Simone Cristicchi al Tg5: "Ha cambiato la mia vita"

"Ero alle prime armi quando arrivò la sua telefonata per invitarmi al Festival di Sanremo", ha detto il cantautore

17 Ago 2025 - 13:45
00:31 

Anche il cantautore Simone Cristicchi ricorda Pippo Baudo. "Nell'anno 2007 ero un giovanissimo cantautore alle prime armi, avevo solamente pubblicato un album di canzoni, quando arrivò la telefonata di Pippo Baudo che mi invitò a partecipare tra i big del Festival di Sanremo di quell'anno", ha detto al Tg5. "Avevo soltanto una canzone in quel momento che si intitolava 'Ti regalerò una rosa', che ha vinto quell'edizione, ma che soprattutto ha cambiato enormemente il mio percorso artistico e la mia vita. Grazie Pippo perché senza di te tutto questo non sarebbe mai successo", ha detto il cantautore.

