Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
IL SUO RACCONTO

Pippo Baudo e l'amore per la tv: "Aspiravo al palco fin da bambino"

L'intervista rilasciata alla giornalista Mediaset Eleonora Rossi Castelli

di Eleonora Rossi Castelli
17 Ago 2025 - 13:02
02:28 

"Aspiravo a salire sul palcoscenico sin da bambino. Quando sono salito sul palco a 7 anni, mi sono innamorato delle luci, degli applausi". Così Pippo Baudo, morto a Roma all'età di 89 anni, aveva raccontato alla giornalista Mediaset Eleonora Rossi Castelli la sua passione per la televisione. "Ho fatto un patto con mio padre: appena mi laureo, dammi la possibilità di andare a Roma a tentare" di entrare nel mondo dello spettacolo. "Quella scatolina chiamata tv mi attraeva, mi stregava. Ho fatto un provino quasi subito, sono stato promosso e ho cominciato a lavorare", aveva raccontato.

