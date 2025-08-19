Paul McCartney ed Elton John al funerale di Ozzy Osbourne: le straordinarie immagini dell'IA

Avete visto questa foto? Paul McCartney ed Elton John al funerale di Ozzy Osbourne. E, ancora, Mick Jagger e Bob Dylan che vanno a trovare Phil Collins in ospedale. E poi il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, resuscitato per duettare con Neil Diamond. Sono immagini commoventi, intime, emozionanti ma tutte false. E' il nuovo fenomeno: le foto generate dall'intelligenza artificiale superano la realtà e imperversano sui social mostrando rockstar e musicisti in situazioni mai accadute.