Paul McCartney ed Elton John al funerale di Ozzy Osbourne: le straordinarie immagini dell'IA

Le foto generate dall'intelligenza artificiale superano la realtà e imperversano sui social mostrando rockstar e musicisti in situazioni mai accadute

di Emiliano Dal Toso
19 Ago 2025 - 20:59
01:35 

Avete visto questa foto? Paul McCartney ed Elton John al funerale di Ozzy Osbourne. E, ancora, Mick Jagger e Bob Dylan che vanno a trovare Phil Collins in ospedale. E poi il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, resuscitato per duettare con Neil Diamond. Sono immagini commoventi, intime, emozionanti ma tutte false. E' il nuovo fenomeno: le foto generate dall'intelligenza artificiale superano la realtà e imperversano sui social mostrando rockstar e musicisti in situazioni mai accadute.

