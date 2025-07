Parigi, dopo oltre un anno dal crollo tornano le pale del Moulin Rouge

Quattordici mesi dopo l'incidente che ne provocò il crollo, le celebri pale del Moulin Rouge sono tornate a girare, riprendendo la tradizione di oltre 135 anni diventata uno dei simboli del turismo a Parigi. Alle 22:45 di giovedì sera, le pale del mulino, di un diametro di oltre 12 metri, hanno ripreso a muoversi sullo sfondo del cielo della Ville Lumière grazie ad un motore elettrico nuovo e realizzato su misura per il celebre cabaret parigino. Per l'occasione, la troupe del Moulin Rouge ha messo in scena in strada, davanti al celebre ingresso di Pigalle, una serie di coreografie in costumi di piume rosse, per celebrare il ritorno delle pale. Il 25 aprile 2024, il cabaret, immortalato in un celebre quadro del pittolre Toulouse-Lautrec, si era risvegliato al mattino senza le pale, cadute nella notte senza provocare feriti, a causa di un cedimento a livello dell'asse centrale del mulino.