Pakistan, leone domestico in fuga semina il panico a Lahore: feriti lievi tra i passanti

Attimi di paura a Lahore, in Pakistan, dove un leone tenuto in cattività è riuscito a scappare da una proprietà privata, seminando il panico tra i passanti. Un video di sorveglianza mostra l'animale mentre si arrampica su un muro di recinzione e si getta su una strada affollata, aggredendo una donna e due bambini. Le tre persone sono state prontamente soccorse e portate in ospedale, e secondo quanto riferito dalle autorità locali, non avrebbero riportato lesioni gravi. L'episodio ha riaperto le polemiche sull'uso domestico di animali selvatici, una consuetudine ancora presente in alcune zone del Pakistan.