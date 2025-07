Nuovo tour per Taylor Swift ... ma di cera

Taylor Swift di nuovo in tour...ma non lei, la sua statua di cera. A realizzarla, anzi, a plasmarne ben 13 - tanto per esagerare - l’iconico museo Madame Tussauds che le ha appena presentate e le esporrà nelle sedi sparse per il mondo. Eccola allora la regina del country pop e dei numeri record nella sua ultima veste! 13 outfit diversi ovviamente pieni di glitter e pailettes. “Un arcobaleno di look – racconta Danielle Cullen una delle stylist che ha realizzato l’ambizioso progetto - ognuno racconta un momento del maestoso Eras Tour. La matita che li ha disegnati quella dei grandi stilisti: da Versace a Vivienne Westwood". Un team di oltre 40 professionisti che hanno lavorato per 14 mesi: una cura maniacale per ogni dettaglio… per il “progetto più ambizioso” dei 250 anni di storia del museo delle cere più famoso al mondo.