Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcom24 Tour
Milano 2025
TGCOM24TOUR MILANO

Nuove skill e colleghi digitali: come cambia il mondo del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale

Giuseppe Mayer, Ceo di Talent Garden Italia ospite del Tgcom24Tour a Milano

04 Ott 2025 - 11:38
03:04 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri