Non solo principessa: Kate Middleton diventa curatrice museale

Non solo principessa, mamma premurosa e icona di stile. Kate Middleton amplia ancora il suo profilo pubblico e si afferma anche come curatrice museale. Un debutto prestigioso il suo, al Victoria & Albert Museum di Londra, dove ha firmato la mostra “Makers and creators”, un progetto che mette al centro la creatività britannica attraverso una selezione di oggetti provenienti dalle collezioni del museo.