Niente truppe Nato in Ucraina, ma sostegno ai Volenterosi

Pieno sostegno alla coalizione dei Volenterosi, ma niente soldati Nato in Ucraina. È questa la posizione che emerge dalla videoconferenza dei capi di Stato maggiore dell'Alleanza atlantica, chiamati a discutere sul futuro di Kiev. Dopo i leader politici, è toccato ai militari riunirsi e coordinare il percorso di pace. La preoccupazione dei generali è che un sostegno diretto a Zelensky possa finire per indebolire la struttura dell'Alleanza.