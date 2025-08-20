Logo Tgcom24
TROPPI RISCHI

Niente truppe Nato in Ucraina, ma sostegno ai Volenterosi

È"questa la posizione che emerge dalla videoconferenza dei capi di Stato maggiore dell'Alleanza atlantica

di Matteo Pedrazzoli
20 Ago 2025 - 20:33
01:27 

Pieno sostegno alla coalizione dei Volenterosi, ma niente soldati Nato in Ucraina. È questa la posizione che emerge dalla videoconferenza dei capi di Stato maggiore dell'Alleanza atlantica, chiamati a discutere sul futuro di Kiev. Dopo i leader politici, è toccato ai militari riunirsi e coordinare il percorso di pace. La preoccupazione dei generali è che un sostegno diretto a Zelensky possa finire per indebolire la struttura dell'Alleanza.

