UN PERCORSO IMMERSIVO

New York illuminata dalle vetrine di Natale

Le strade diventano corridoi luminosi affollati di curiosi

di Viviana Guglielmi
29 Nov 2025 - 12:53
01:29 

Basta una passeggiata per capire che l'incanto è tornato. Le vetrine di New York in attesa del Natale si accendono, si animano, e riportano la città nella sua dimensione magica. Le strade diventano corridoi luminosi, affollati di curiosi che si fermano davanti a scenografie in movimento: personaggi digitali che interagiscono, paesaggi invernali che prendono vita, installazioni che giocano con luci, suoni, superfici e profumi. È un percorso immersivo fatto di sorprese: oggetti giganti da esplorare, timbri, colori, fino alle enormi macchine di dolci che rilasciano piccole misteriose degustazioni.

