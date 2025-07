Nepal, inondazioni spazzano via un ponte: le immagini della piena

Decine di soccorritori hanno perlustrato le rive di un fiume di montagna alla ricerca delle persone scomparse dopo che le inondazioni monsoniche hanno spazzato via il ponte principale del Nepal verso la Cina e hanno causato almeno nove morti. L'inondazione del fiume Bhotekoshi ha distrutto il ponte dell'amicizia a Rasuwagadi, che si trova a 120 chilometri a nord della capitale, Kathmandu. Sono state spazzate via anche diverse case e camion parcheggiati alla frontiera per i controlli doganali.