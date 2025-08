Ncc, il Tar annulla decreto su foglio di servizio

Tutto da rifare. Il Tar del Lazio ha annullato il decreto che, poco meno di un anno fa, ha inserito una serie di paletti per gli operatori del noleggio con conducente. Le norme, ora bocciate dai giudici amministrativi, sono state varate il 16 ottobre 2024 dai ministeri di Infrastrutture e Interno. In particolare, i giudici hanno contestato l'obbligo di attendere 20 minuti fra un servizio e l'altro. E l'imposizione che i dati del foglio di servizio elettronico siano conservati sotto l'esclusiva titolarità del ministero, per una durata di tre anni. Regole che le principali associazioni di Ncc hanno impugnato, ritenendole in contrasto con la libertà di iniziativa economica. Per i giudici "l’introduzione di un tempo minimo tra un servizio e l'altro ha l'effetto di penalizzare questi ultimi, violando il principio di uguaglianza". "Bene hanno fatto i rappresentanti di categoria a protestare" ha commentato a Tgcom24 Giulio Aloisi, fondatore dell'Anitrav, associazione di categoria del trasporto pubblico non di linea (NCC). "Alla luce di questa pronuncia, è ancora più evidente la necessità di un intervento legislativo organico e risolutivo", dichiara Andrea Caroppo di Forza Italia, primo firmatario della nuova proposta di legge, insieme ai colleghi Stefano Benigni e Maria Paola Boscaini, per semplificare le regole che disciplinano il settore. Intanto, il ministero delle Infrastrutture annuncia ricorso al Consiglio di Stato.