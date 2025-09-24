Morte Claudia Cardinale, il cordoglio del mondo

La notizia della scomparsa di Claudia Cardinale, ha scosso la stampa di tutto il mondo. I quotidiani francesi aprono con l'immagine del suo sorriso. Dalla Francia, la sua terra di adozione il primo omaggio arriva dal presidente Emmanuel Macron. "Claudia Cardinale incarnava una libertà, una visione e un talento che hanno contribuito così tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, passando per Parigi, che ha scelto come patria. Noi francesi porteremo sempre questa stella italiana e mondiale nei nostri cuori, per l'eternità del cinema". "La ragazza con la valigia è partita, l'Angelica del Gattopardo non aprirà più il ballo", ha detto l'ex presidente del Festival di Cannes, Gilles Jacob. Esprime cordoglio anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Artista straordinaria, protagonista indimenticabile di film italiani e internazionali, amata dal pubblico e stimata da grandi registi" "Scompare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. La personificazione di una grazia tutta italiana e di una bellezza speciale" Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.