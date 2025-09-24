Morta Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale

E' stata "la ragazza italiana più bella di Tunisi": e come una matriarca italiana, seppur trapiantata da tempo in Francia, si è spenta, Claudia Cardinale. L'attrice è morta a 87 anni, a Nemours, vicino Parigi, nella grande casa , che era anche museo e ristorante, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. Aveva scelto di radunare intorno a sè la famiglia, i due figli, lontana dalla mondanità parigina "E' felice e sempre attiva, va a fare la spesa e continua a lavorare", diceva di lei la figlia in un'intervista dello scorso aprile. Era nata a Tunisi, da genitori italiani, nel 1938: la sua bellezza, prorompente eppure antitetica alle maggiorate dell'epoca, ne aveva fatto un'icona negli anni 50. Il cinema si era innamorato di lei, fin da "I soliti ignoti" del 1958, la pellicola che la fece conoscere al mondo. Diva, e antidiva, di sé diceva: "Ho avuto solo fortuna, sono capitata in un momento magico del cinema, non sono certo speciale". Una carriera costellata di successi e collaborazioni con i registi più importanti, una vita privata complessa. Vittima di una violenza, divenne madre a soli sedici anni del primogenito Patrick, oggi 68 enne. Fu il produttore Franco Cristaldi, diventato poi suo marito, a consentirle di continuare a lavorare sui set sfidando lo scandalo: facendo passare il bambino per il fratello minore. L'anti Brigitte Bardot, la donna più bella del mondo.