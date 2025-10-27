Missile russo, il generale Capitini a Tgcom24: "Putin spaventa tutti, test da non sottovalutare"

Secondo il generale Capitini, il lancio del missile russo e la guerra in Ucraina non sono direttamente collegati: "C'è il rischio di sottovalutare questo test, che non legherei al discorso ucraino. L'Ucraina è proprio sullo sfondo: se non ci fosse una guerra, il lancio del missile sarebbe la notizia su tutte le prime pagine del mondo". Se le caratteristiche del vettore sono confermate, "bisognerà vedere se molti degli aspetti su cui gli Stati Uniti basano la propria deterrenza nucleare sono ancora attuali. E questo scatena una rincorsa a cercare di pareggiare la minaccia", ha evidenziato Capitini.