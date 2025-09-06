Ministro Calderone a Tgcom24: "Governo al lavoro per interventi sui salari"

Nell'intervista al Forum Ambrosetti di Cernobbio
Il governo sta lavorando per favorire i rinnovi contrattuali e per ampliare soglie e plafond previsti per la tassazione agevolata dei contratti di secondo livello. Lo ha detto parlando da Cernobbio ai microfoni di Tgcom24 la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone che, rispondendo a una domanda sui salari, ha sottolineato: "Credo che ci siano degli interventi che a questo punto necessari". La ministra ha ricordato che i salari hanno perso potere d'acquisto negli anni "ma negli ultimi tre anni lo stiamo riprendendo: abbiamo la necessità di stare al fianco delle imprese e dei lavoratori e noi lo faremo certamente".
Calderone ha detto che serve "potenziare la contrattazione di primo livello, sostenendo la buona contrattazione e la capacità sindacali di rinnovare i contratti a scadenza, dando un sostegno ai rinnovi: su questo stiamo lavorando. Dall'altro canto dobbiamo ottenere quello che promuove la flessibilità in azienda, il secondo livello e il welfare aziendale. Ampliare le soglie e i plafond della tassazione agevolata per il secondo livello è uno degli obiettivi che porteremo avanti nei prossimi mesi". C'è poi il welfare che è sempre più importante, considerando "il fatto che oggi i giovani guardano al lavoro non solo come inizio e fine della propria vita, ma per vivere una vita serena".
Commenti (0)