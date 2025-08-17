Militello ricorda Pippo Baudo: "Una persona umile"

Il legame di Pippo Baudo con la sua terra d'origine non è mai svanito. Solo un anno fa, il presentatore aveva lodato la sua città natale, Militello, in Sicilia. Qui, nel municipio del paese, il presentatore sposò Katia Ricciarelli il 18 gennaio 1986: la coppia si affacciò dal balcone e salutò la grande folla accorsa. "Per noi è un orgoglio dire 'Siamo del paese di Pippo Baudo'", dice un cittadino di Militello. "Con tutti si fermava, a tutti dava un saluto, un abbraccio, un ricordo familiare. Era una persona umile", dice un altro.