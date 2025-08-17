Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Addio a uno dei padri della tv italiana

Militello ricorda Pippo Baudo: "Una persona umile"

"Con tutti si fermava, a tutti dava un saluto, un abbraccio, un ricordo familiare", ricorda un cittadino

di Massimiliano Di Dio
17 Ago 2025 - 12:50
01:36 

Il legame di Pippo Baudo con la sua terra d'origine non è mai svanito. Solo un anno fa, il presentatore aveva lodato la sua città natale, Militello, in Sicilia. Qui, nel municipio del paese, il presentatore sposò Katia Ricciarelli il 18 gennaio 1986: la coppia si affacciò dal balcone e salutò la grande folla accorsa. "Per noi è un orgoglio dire 'Siamo del paese di Pippo Baudo'", dice un cittadino di Militello. "Con tutti si fermava, a tutti dava un saluto, un abbraccio, un ricordo familiare. Era una persona umile", dice un altro.

pippo baudo morto
pippo baudo

