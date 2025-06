Una festa con tanto di artisti, appassionati, gente comune: Wow- Spazio Fumetto dice addio a Milano. A causa di una lunga vicenda fatta di affitti non pagati e di debiti restituiti troppo tardi, il Comune non ha rinnovato la concessione di quest'area, scaduta il 1° aprile, e non ha ancora pubblicato il nuovo bando per la riassegnazione.