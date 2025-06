Migranti, scontri e tensioni a Los Angeles

Gas lacrimogeni, proiettili di gomma, auto incendiate, barricate e lancio di pietre. Manifestanti contro forze dell'ordine, una guerriglia urbana che per il secondo giorno consecutivo ha invaso le strade di Los Angeles. Una protesta di massa contro le operazioni anti-migranti dell'Ice, l'Agenzia per l'immigrazione e le dogane, che negli ultimi giorni ha portato avanti una serie di raid contro centinaia di latinoamericani, spesso famiglie intere, compresi bambini. Gli agenti federali si sono spostati casa per casa alla ricerca di immigrati illegali, persone senza documenti da arrestare e poi mandare via dagli Usa, nonostante le restrizioni imposte dai giudici e diverse cause in corso contro l'Amministrazione Trump.