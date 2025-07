Migranti, aumentano gli sbarchi in Grecia: è emergenza

Migliaia di migranti in poche hanno attraversato il Mediterraneo dalla Libia alla volta della Grecia e, per il governo di Atene, è subito emergenza. Un peschereccio con a bordo circa 520 persone è stato soccorso 17 miglia nautiche a sud di Gavdos, al largo di Creta. Alle difficili operazioni di salvataggio, ostacolate dal mare mosso per i forti venti, oltre alla guardia costiera hanno partecipato una nave cargo battente bandiera delle Bahamas e due aerei della missione europea Frontex.