Mfe-MediaForEurope, il Cda approva i risultati del primo semestre

Pier Silvio Berlusconi: "Mfe chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita. Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa"

di Elena Guarnieri
25 Set 2025 - 13:39
"Mfe chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita. Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa". Così Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati della semestrale approvati dal Consiglio di amministrazione di Mfe, la holding internazionale di Mediaset.

