NUMERI E OBIETTIVI Mfe-MediaForEurope, il Cda approva i risultati del primo semestre

Pier Silvio Berlusconi: "Mfe chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita. Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa"