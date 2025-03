Medici di famiglia a rischio estinzione

Ne mancano oltre 5.500 e altri 7.300 andranno in pensione entro il 2027. Il 52% è sovraccarico di assistiti. Sono i dati traumatici del Gimbe, che non miglioreranno in futuro visto che sempre meno giovani scelgono la professione. Nel 2024 non assegnate il 15% delle borse di studio, con punte di oltre il 40% in 6 regioni. E l'invecchiamento della popolazione aumenta i bisogni di assistenza: over 80 triplicati in 40 anni.