Economia
DURO COLPO

Maxi esodo di infermieri, in dieci anni 150mila in pensione

Sono oltre un terzo gli over 55 che nel futuro prossimo lasceranno la professione

di Stefania Scordio
07 Ott 2025 - 19:06
In arrivo un duro colpo per il Servizio sanitario nazionale. Nei prossimi dieci anni ci saranno 154 mila pensionamenti che riguarderanno 30mila medici ospedalieri, 20mila tra medici di famiglia e delle cure primarie, 78 mila infermieri, 26 mila operatori socio-sanitari. Oggi sono oltre un terzo gli over 55 che nel futuro prossimo lasceranno la professione. L'allarme riguarda soprattutto gli infermieri perché sempre meno giovani si iscrivono ai corsi di laurea per esercitare. Secondo l'Agenas, l'agenzia per i servizi sanitari regionali, per i medici l'emergenza interessa i medici di famiglia e i pronto soccorso oltre che alcune specializzazioni. 
in Italia ogni 100 mila abitanti i medici di base sono 68,1, indietro rispetto a Germania e Francia. A fare ben sperare è la riforma del corso universitario che vede un aumento dei posti disponibili - più di 24mila. 

 

