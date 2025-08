Maturità 2025, polemica per il boom di 100 al Sud

Diplomati più bravi dell'anno scorso, con picchi di lode nelle regioni del sud Italia. Il 99,7% degli studenti che ha sostenuto la maturità, è stato promosso. I dati pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito mostrano una tendenza generale al miglioramento, ma ancora una volta fotografano un divario netto tra regioni geografiche. Su un totale di 13857 ragazzi diplomati con lode, risulta che i più in gamba siano stati i campani, dove il massimo del giudizio è stato ottenuto da 2898 ragazzi. Seguono la Sicilia e la Puglia (cartello con numeri). In Valle d'Aosta, invece, a ottenere la lode sono stati in 3. In generale si osserva un lieve incremento generalizzato del voto più alto: l'anno scorso la media nazionale era del 2,6%, quest'anno del 2,8. Al sud c'è stato un boom di lodi.