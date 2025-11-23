Manovra, stretta sugli stranieri

Cambiano le regole per gli stranieri che in Italia accedono a bonus e misure assistenziali, come l'assegno unico e quello di inclusione. In un emendamento alla finanziaria, che andrà in discussione la prossima settimana, presentato da Fratelli d'Italia, si chiede infatti di inserire anche i versamenti che gli stranieri, tramite i money transfer, inviano ai familiari nei Paesi di origine tra le somme da considerare per il calcolo dell'Isee, l'indicatore di reddito utilizzato come strumento principale per l'accesso alle misure di sostegno. Molti degli immigrati infatti accedono ai bonus erogati dal governo, dall'energia all'asilo nido, alla carta dedicata a te, proprio perché godono di un Isee bassissimo.