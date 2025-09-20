Mangiare male pesa anche sui bilanci dello Stato

Secondo uno studio del Forum Ambrosetti, l'obesità "costa""alla collettività 97 miliardi di mancata produttivitàdi Caterina Ruggeri
Mangiare male e ingrassare non solo crea problemi alla salute, ma pesa anche sui bilanci dello Stato. Uno studio del Forum Ambrosetti racconta che obesità e anche il semplice sovrappeso costano alla collettività 97 miliardi di mancata produttività, il 2,8% di Pil in meno a causa delle assenze per malattia e accertamenti medici dovuti ai chili in più.
Il paradosso è che questo accade proprio nel Paese delle eccellenze del made in Italy in fatto di cibo. L'Italia, regina della dieta mediterranea con una filiera agroalimentare che porta a quasi il 20% del Pil e dà lavoro a più di tre milioni di persone.
