Mangiare male pesa anche sui bilanci dello Stato

Mangiare male e ingrassare non solo crea problemi alla salute, ma pesa anche sui bilanci dello Stato. Uno studio del Forum Ambrosetti racconta che obesità e anche il semplice sovrappeso costano alla collettività 97 miliardi di mancata produttività, il 2,8% di Pil in meno a causa delle assenze per malattia e accertamenti medici dovuti ai chili in più.