IL 2,8% di Pil in meno

Mangiare male pesa anche sui bilanci dello Stato

Secondo uno studio del Forum Ambrosetti, l'obesità "costa""alla collettività 97 miliardi di mancata produttività

di Caterina Ruggeri
20 Set 2025 - 19:29
01:25 

Mangiare male e ingrassare non solo crea problemi alla salute, ma pesa anche sui bilanci dello Stato. Uno studio del Forum Ambrosetti racconta che obesità e anche il semplice sovrappeso costano alla collettività 97 miliardi di mancata produttività, il 2,8% di Pil in meno a causa delle assenze per malattia e accertamenti medici dovuti ai chili in più.

Il paradosso è che questo accade proprio nel Paese delle eccellenze del made in Italy in fatto di cibo. L'Italia, regina della dieta mediterranea con una filiera agroalimentare che porta a quasi il 20% del Pil e dà lavoro a più di tre milioni di persone.

