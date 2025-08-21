Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Appuntamento a fine anno

Maneskin, arriva la reunion. Per soldi o per amore?

Tra i motivi del ritorno di fiamma, secondo le indiscrezioni, i conti in rosso: con oltre 10 milioni di euro di ricavi persi in un anno, e carriere da solisti non decollate

di Emiliano Dal Toso
21 Ago 2025 - 19:09
01:33 

Dopo mesi di pausa, i Maneskin torneranno sui palchi nell'ultimo trimestre del 2025, con un tour già in programma per il 2026.
La decisione arriva dopo un anno difficile per la rock band romana che ha conquistato il mondo: con i membri impegnati nei progetti solisti, i conti della Maneskin empire, la società che gestisce il gruppo sono crollati. Nel 2023 il fatturato era di quasi 19 milioni di euro. Nel 2024 gli incassi sono scesi a 8 milioni e mezzo...

maneskin
musica
reunion

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri