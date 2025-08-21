Maneskin, arriva la reunion. Per soldi o per amore?

Dopo mesi di pausa, i Maneskin torneranno sui palchi nell'ultimo trimestre del 2025, con un tour già in programma per il 2026.

La decisione arriva dopo un anno difficile per la rock band romana che ha conquistato il mondo: con i membri impegnati nei progetti solisti, i conti della Maneskin empire, la società che gestisce il gruppo sono crollati. Nel 2023 il fatturato era di quasi 19 milioni di euro. Nel 2024 gli incassi sono scesi a 8 milioni e mezzo...