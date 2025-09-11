Logo Tgcom24
L'INTERVISTA

Luciano e Ivan: gli artisti del ferro battuto che hanno conquistato il mondo

Padre e figlio di Caldes, in Val di Sole,"sono l'esempio vivente di una passione trasmessa di generazione in generazione

di Giulia Mutti
11 Set 2025 - 20:03
Quintali di fili di ferro che diventano arte con il fuoco e le mani. Sono le opere, dal valore inestimabile, di Luciano e Ivan Zanoni, padre e figlio originari di Caldes, in Val di Sole. Una passione trasmessa di generazione in generazione tra i prati e le montagne del Trentino.

Un mestiere antico che conserva ancora il fascino della tradizione; artisti del ferro battuto che dall'Italia, con le loro opere, sono arrivati in tutto il mondo. Da Parigi fino a Seattle, grazie all'incontro con il pittore Paolo Vallorz e il critico d'arte Giovanni Testori.

