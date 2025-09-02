Logo Tgcom24
NEL 2024 CASI AUMENTATI DEL 220%

Le interferenze di Mosca armi nella guerra ibrida

Scambi di accuse dopo le interferenze al volo di Von der Leyen. La Russia nega ogni coinvolgimento: "Colpiamo i droni ucraini". Ma i sospetti Ue aumentano

di Luca Pesante
02 Set 2025 - 13:09
L'aereo della massima carica politica dell'Unione, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, costretto ad atterrare in Bulgaria grazie alle mappe cartacee, a causa delle interferenze che hanno mandato in tilt gli apparati GPS di bordo. Casi analoghi si ripetono da anni, concentrati sul versante est del vecchio continente, affacciato sui confini della guerra in Ucraina: tutti vengono ricondotti a un unico sospettato, il Cremlino, che anche questa volta nega qualsiasi coinvolgimento. Le autorità di Sofia, però, in queste ore non si sono limitate a formulare un sospetto, bensì una precisa accusa, parlando di "un cyberattacco"

