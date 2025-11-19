La Piadina vince una causa in Francia: "Il suo nome non può diventare un marchio"

Che la piadina faccia gola, non è una novità: tanto che in Francia un'azienda svizzera ha addirittura cercato di farla diventare una sua esclusiva, con buona pace della Romagna. Ci hanno provato, perché a fermarli è stato un giudice francese, sentenziando che il termine "piadina" è generico, non può essere un marchio privato, e appartiene a tutti quelli che la producono seguendo i criteri del prodotto originale. Esultano ristoratori e consumatori, e ovviamente il Consorzio Piadina Igp, che da anni si batte per tutelarla in ogni parte del mondo.