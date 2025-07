La Birkin originale di Hermès venduta all'asta per 7 milioni di euro

La borsa Birkin originale realizzata dalla casa di moda Hermès per l'attrice e cantante Jane Birkin è stata venduta all'asta a Parigi per 7 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla casa d'aste Sotheby's, che si è occupata della vendita, la cifra raggiunta ha superato di gran lunga il precedente record per una borsa. La maison parigina realizzò la borsa in esclusiva per la star londinese nel 1984, imprimendovi le sue iniziali J.B. nella parte frontale, sotto la chiusura, e consegnandole l'esemplare unico l'anno successivo, secondo quanto riferito dalla casa d'aste. La versione commercializzata della borsa di Birkin è diventata uno degli articoli di lusso più esclusivi al mondo, con un prezzo esorbitante e una lista d'attesa lunga anni.