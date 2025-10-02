L'Italia torna al nucleare: in arrivo la legge delega per gli impianti di nuova generazione

L'Italia si rimette sulla strada del nucleare. Sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva la legge delega che entro un anno definirà le norme d'attuazione e le misure a sostegno per incentivare la collaborazione tra pubblico e privato. Gli interventi saranno considerati di pubblica utilità e urgenza proprio per mettere un argine alle proteste. "Non si tratta di bombe atomiche - spiega il ministro Pichetto Fratin - si deve dare sicurezza al nostro paese in un momento in cui la richiesta di energia arriverà a livelli altissimi". Il testo prevede misure concrete: la costruzione di impianti di nuove generazione, la gestione delle scorie la formazione di tecnici specializzati, di ricercatori, il riordino delle competenze in materia di sicurezza. A occuparsi delle autorizzazioni sarà il Ministero dell'Ambiente ma con procedure più semplificate per evitare rinvii e conflitti ideologici. Il nodo degli scarti derivati dalla produzione nucleare verrà sciolto con un capitolo ad hoc. Il Ddl infatti sottolineerà criteri di sicurezza e radioprotezione per lo smaltimento definitivo oltre che per lo stoccaggio temporaneo. Il passaggio al nucleare segna una svolta per l'Italia, da un lato si punta all'indipendenza energetica, e dall'altro alla realizzazione di energia pulita.