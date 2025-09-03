Logo Tgcom24
Lo studio di Harvard

L'intelligenza artificiale è in grado di manipolarci in 5 minuti

Il grande rischio è che l'IA ci influenzi in quello che facciamo e nelle decisioni che prendiamo, anche inconsapevolmente

di Francesca Canto
03 Set 2025 - 19:13
L'intelligenza artificiale è in grado di manipolarci come un adulto è capace di corrompere un bambino con delle caramelle. A dirlo è uno studio di Harvard, secondo cui il 37% delle applicazioni di AI che utilizziamo tendono a controllare i nostri comportamenti. In particolare, i ricercatori ritengono che i chatbot siano strutturati per trattenere gli utenti all'interno della conversazione usando delle tattiche di ricatto emotivo che funzionano in cinque minuti. 

