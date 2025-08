L'inchiesta del Tg4: Ponza senza un ospedale operativo

Nell'isola di Ponza (proprio di fronte alle coste laziali del golfo di Gaeta) in inverno vivono 3.500 persone. D'estate si arriva anche a 30mila presenze. Eppure non c'è un ospedale: solo un presidio medico. Per i casi più gravi si rende necessario l'intervento dell'elicottero del 118.



Nessuno pensa a impiegare risorse o fondi regionali per potenziare l'assistenza medica.



Eppure un ospedale ci sarebbe. Lì giorni fa è stata inaugurata una nuova apparecchiatura per la radiologia di base ma una parte dell'edificio è stata dichiarata pericolante. La Regione Lazio ha già speso centinaia di migliaia di euro nel 2010 per riqualificarlo. Poi, a lavori quasi ultimati, tutto si è fermato...