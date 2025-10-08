Logo Tgcom24
L'ITALIA DELL'IA

L'economia dell'intelligenza artificiale: quando l'innovazione diventa sistema

Durante la tappa milanese del Tgcom24Tour, un confronto aperto tra esperti e protagonisti del mondo produttivo e delle istituzioni sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella crescita economica e nella governance del futuro

08 Ott 2025 - 11:06
