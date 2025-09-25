Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Magazine
LO SCANDALO DELL'ESTATE

Kiss cam, "al concerto dei Coldplay, c'era anche il marito di Cabot con un'altra donna"

Il britannico "Times" ha rivelato che all'evento, tra la folla, era presente anche Andrew Cabot, con la sua probabile fidanzata

di Marta Vittadini
25 Set 2025 - 21:34
01:38 

Il marito è sempre l'ultimo a sapere? Nel caso mediatico dell'estate - lo scandalo della "kiss cam" al concerto dei Coldplay - pare di no. Sembrava finita lì, la vicenda che ha tenuto banco sotto gli ombrelloni, quella del Ceo e della direttrice delle risorse umane pizzicati dalla telecamera in clandestino amoreggiare a suon di musica, prontamente resi virali sul web, e poi silurati dall'azienda per la quale lavoravano. E invece, ad autunno iniziato, lo scandalo estivo riprende vigore: il britannico "Times" ha rivelato che a quel concerto, tra la folla, era presente anche il marito di lei.
Si era detto che l'uomo, Andrew Cabot, Ceo di un'azienda di liquori, si trovasse in Giappone. Invece era lì, allo stadio. Solo e disperato, o impegnato a spiare la coniuge traditrice?  Macché. Era insieme alla probabile fidanzata. Perché i coniugi Cabot pare fossero separati "amichevolmente" da qualche settimana e in attesa di formalizzare il divorzio.

kiss cam
coldplay

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri