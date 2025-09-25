Kiss cam, "al concerto dei Coldplay, c'era anche il marito di Cabot con un'altra donna"

Il marito è sempre l'ultimo a sapere? Nel caso mediatico dell'estate - lo scandalo della "kiss cam" al concerto dei Coldplay - pare di no. Sembrava finita lì, la vicenda che ha tenuto banco sotto gli ombrelloni, quella del Ceo e della direttrice delle risorse umane pizzicati dalla telecamera in clandestino amoreggiare a suon di musica, prontamente resi virali sul web, e poi silurati dall'azienda per la quale lavoravano. E invece, ad autunno iniziato, lo scandalo estivo riprende vigore: il britannico "Times" ha rivelato che a quel concerto, tra la folla, era presente anche il marito di lei.

Si era detto che l'uomo, Andrew Cabot, Ceo di un'azienda di liquori, si trovasse in Giappone. Invece era lì, allo stadio. Solo e disperato, o impegnato a spiare la coniuge traditrice? Macché. Era insieme alla probabile fidanzata. Perché i coniugi Cabot pare fossero separati "amichevolmente" da qualche settimana e in attesa di formalizzare il divorzio.