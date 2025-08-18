Kiev denuncia: "Su un tank russo sventola anche la bandiera americana"

Sta facendo discutere il video pubblicato su X - e poi cancellato - da Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui si vede un veicolo blindato di Mosca, sul campo ucraino, con due bandiere issate: quella russa e quella americana. Yermak attribuisce il filmato alla propaganda russa. "I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all'attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti", ha scritto Yermak nel post poi eliminato. "I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall'uccisione di civili. Arroganza totale", ha aggiunto. Il filmato sarebbe stato registrato a Zaporizhzhia. Il mezzo inquadrato sarebbe un cingolato BTR MM113 in dotazione all'esercito russo.