Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GUARDA IL VIDEO

Kiev denuncia: "Su un tank russo sventola anche la bandiera americana"

Il filmato è stato pubblicato su X (e poi cancellato) da Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

18 Ago 2025 - 14:47
00:43 

Sta facendo discutere il video pubblicato su X - e poi cancellato - da Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui si vede un veicolo blindato di Mosca, sul campo ucraino, con due bandiere issate: quella russa e quella americana. Yermak attribuisce il filmato alla propaganda russa. "I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all'attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti", ha scritto Yermak nel post poi eliminato. "I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall'uccisione di civili. Arroganza totale", ha aggiunto. Il filmato sarebbe stato registrato a Zaporizhzhia. Il mezzo inquadrato sarebbe un cingolato BTR MM113 in dotazione all'esercito russo.

kiev
russia
mosca
guerra
ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri