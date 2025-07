Kiev, così opera il"dottor Borys Todurov: interventi e trapianti sotto le bombe

L'attacco russo al cuore della capitale, Kiev, è ancora in corso. Il dottor Borys Todurov guida l'equipe medica che all'ospedale Okhmatdyt sta effettuando il delicato trapianto di cuore. Al centro della sala operatoria c'è una bambina, cardiopatica, che non può più attendere. L'intervento durerà ore, concitate, mentre in lontananza riecheggiano i boati del razzi del Cremlino.