Iveco diventa indiana, Tata Motors l'acquista per 3 miliardi

Uno storico marchio made in italy potrebbe cambiare bandiera, lanciata un'OPA, cioè un'offerta pubblica d'acquisto, su Iveco, leader dell'autotrasporto su gomma. Se tutto filerà liscio Iveco diventerà indiana. L'azienda è al centro del riassetto del portafoglio Exor, il gruppo della famiglia Agnelli-Elkann. Iveco con 36 mila dipendenti di cui 14mila in Italia, 19 stabilimenti e 30 centri ricerca è un gioiello industriale nel mirino di Tata Motors che metterà sul tavolo ben 3 miliardi e 800 milioni. Gli indiani si impegnano a non chiudere stabilimenti e a non ridurre la forza lavoro.

Ma la partita è complessa ci si muoverà in diverse fasi.