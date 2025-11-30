Italia Paese di centenari

Mangiamo peggio di una volta, ci muoviamo meno, tra telefonini e internet conduciamo una vita sempre meno sociale. Eppure, nonostante tutto, aumentano i centenari, e questo perché le condizioni vita e il benessere sono migliorati. Rispetto al 2024 sono oltre duemila in più, in Italia, le persone che hanno festeggiato il secolo di vita. A inizio 2025 erano 724 gli italiani con almeno 105 anni, solo 19 quelli che ne avevano compiuti 110, appena uno di sesso maschile.