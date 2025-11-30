Logo Tgcom24
Italia Paese di centenari

Oltre duemila in più rispetto al 2024. Per la maggioranza sono donne ad aver superato il secolo di vita

di Alessandro Ongarato
30 Nov 2025 - 13:39
01:33 

Mangiamo peggio di una volta, ci muoviamo meno, tra telefonini e internet conduciamo una vita sempre meno sociale. Eppure, nonostante tutto, aumentano i centenari, e questo perché le condizioni vita e il benessere sono migliorati. Rispetto al 2024 sono oltre duemila in più, in Italia, le persone che hanno festeggiato il secolo di vita. A inizio 2025 erano 724 gli italiani con almeno 105 anni, solo 19 quelli che ne avevano compiuti 110, appena uno di sesso maschile.

