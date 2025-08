Italia e migranti, prosegue il braccio di ferro tra governo e Corte di Giustizia europea sui rimpatri

Si rimettono in moto i rimpatri dei migranti. Il governo riattiva la gestione accelerata dei rinvii nei Paesi d'origine considerati sicuri. Riafferma cioè il protocollo sull'immigrazione. Reagisce cosi' alla parziale sconfessione arrivata dalla Corte di Giustizia Europea. E, in sintonia invece con la Commissione Europea a Bruxelles, preme per definire una lista dei "Paesi sicuri" dove diventerà possibile rimandare indietro i migranti. Allo scopo, l’Italia dunque è pronta a riattivare i centri costruiti in Albania. La lista europea dei "paesi sicuri" per i rimpatri accelerati potrebbe arrivare prima dell'astate 2026, forse già a gennaio.