Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
i dati

Istat: prezzi degli alimentari a +30% rispetto al 2019

Le famiglie spendono di più ma con un carrello più vuoto."Una crescita, però, che confrontata agli altri Paesi europei è inferiore alla media

di Stefania Scordio
10 Set 2025 - 19:14
01:21 

Fare la spesa costa sempre di più. Lo rileva l'istat che nella sua nota sull'andamento dell'economia ha evidenziato un'ampia crescita negli ultimi anni. Rispetto al 2019 l'aumento dei beni alimentari - cibo e bevande non alcoliche - è del 30,1%. Una crescita che confrontata agli altri Paesi europei è comunque inferiore alla media del 39,2%. Le famiglie spendono di più ma con un carrello più vuoto.

video evidenza
istat
prezzi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri