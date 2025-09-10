Istat: prezzi degli alimentari a +30% rispetto al 2019

Fare la spesa costa sempre di più. Lo rileva l'istat che nella sua nota sull'andamento dell'economia ha evidenziato un'ampia crescita negli ultimi anni. Rispetto al 2019 l'aumento dei beni alimentari - cibo e bevande non alcoliche - è del 30,1%. Una crescita che confrontata agli altri Paesi europei è comunque inferiore alla media del 39,2%. Le famiglie spendono di più ma con un carrello più vuoto.