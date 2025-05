Israeliani uccisi a Washington, le immagini del fermo del killer | Ha urlato "Palestina libera"

Un uomo è stato fermato per la sparatoria in cui due membri dello staff dell'ambasciata israeliana a Washington sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre uscivano da un evento al museo ebraico nella capitale statunitense. Identificato come Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago, è stato visto camminare avanti e indietro fuori dal museo prima della sparatoria, ed è entrato nel museo. Dopo la sparatoria è stato fermato dal personale di sicurezza dell'evento e ha urlato "Libera, libera la Palestina".