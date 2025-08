Intelligenza artificiale,"le big-tech ci investono circa 500 miliardi

Non si fermano i conti dei colossi big tech statunitensi. Mentre continuano a produrre ricavi dai servizi tradizionali investono nel futuro con l’intelligenza artificiale. I dati parlano chiaro con un giro complessivo di affari di 493 miliardi e 200 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2025 in aumento del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. La Borsa di New York continua a credere che l’intelligenza artificiale e gli enormi investimenti di Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon ed Apple degli ultimi due anni siano l’unico modo per proseguire con la crescita