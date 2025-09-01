Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
già registrati i primi casi

Influenza, sarà una delle stagioni più difficili degli ultimi anni

Febbre, tosse e mal di gola sono i sintomi più comuni

di Giulia Mutti
01 Set 2025 - 20:44
01:30 

Con la fine dell'estate e l'autunno alle porte, si avvina anche la stagione dell'influenza che, secondo gli esperti, rischia di essere una delle più difficili degli ultimi anni. Già dalle scorse settimane si stanno riscontrato i primi casi del virus influenzale. Da tenere sotto controllo la situazione in Australia, dove c'è stato un aumento del 70% di casi di influenza virale rispetto allo scorso anno. Un boom di contagi che sta mettendo a dura prova gli ospedali dove scarseggiano anche i posti letto. 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri