Influenza, sarà una delle stagioni più difficili degli ultimi anni

Con la fine dell'estate e l'autunno alle porte, si avvina anche la stagione dell'influenza che, secondo gli esperti, rischia di essere una delle più difficili degli ultimi anni. Già dalle scorse settimane si stanno riscontrato i primi casi del virus influenzale. Da tenere sotto controllo la situazione in Australia, dove c'è stato un aumento del 70% di casi di influenza virale rispetto allo scorso anno. Un boom di contagi che sta mettendo a dura prova gli ospedali dove scarseggiano anche i posti letto.