Inflazione e caro vacanze: l'estate degli italiani è sempre più cara

Dal carrello della spesa ai pacchetti vacanza, fino ai traghetti e all'autonoleggio, l'estate degli italiani è sempre più cara. Nel mese di luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo - secondo i dati Istat - registra un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e dell'1,7 per cento su base annua. L'inflazione, insomma, è sostanzialmente stabile. A correre sono soprattutto i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che avanzano del 3,2 per cento rispetto al 2,8 per cento del mese precedente.