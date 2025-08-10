Logo Tgcom24
Incontro Trump-Putin, perché l'Alaska sarà sede del vertice

A metà strada tra Washington e Mosca, lo Stato Usa si prepara a ospitare per la prima volta un vertice geopolitico di massimo livello

di Matteo Pedrazzoli
10 Ago 2025 - 12:44
01:33 

A metà strada tra Washington e Mosca, l'Alaska si prepara ad ospitare per la prima volta un vertice geopolitico di massimo livello, quello che vedrà la stretta di mano tra Donald Trump e Vladimir Putin. Al centro delle trattative le sorti dell'Ucraina, ma, visto il luogo scelto, le discussioni potrebbero riguardare anche il futuro dell'Artico, nuova frontiera mondiale per l'abbondanza di risorse naturali e rotte marittime. Alaska dunque e non Europa, da sempre continete principe della diplomazia. Il vecchio continente però è giudicato non imparziale dai russi. La scelta dell'Alaska, invece, perfetta.

