Incendi nel Catanese, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in un solo giorno

Per tutta la giornata di martedì 8 luglio, i vigili del fuoco di Catania sono stati impegnati in un'intensa attività di contrasto agli incendi di vegetazione, con oltre cento interventi effettuati fino a tarda sera. Le squadre, supportate da rinforzi provenienti da Palermo, Enna e Messina, sono intervenute in particolare nella zona industriale e nel mercato ortofrutticolo della città, oltre che in altri comuni come Grammichele, Paternò, località Jungetto e Belpasso.