FREESTYLE E DECORAZIONI

In Campania il Campionato mondiale Pizza Doc

L'evento di paese, nato 11 anni, oggi è diventato un appuntamento internazionale

di Dario Vito
12 Nov 2025 - 19:22
01:27 

Le fanno roteare in aria, per la categoria freestyle. Le abbelliscono con i fiori per aggiudicarsi il premio gourmet. E c'è chi continua a dividerle nel solco della tradizione con la ruota di carro e chi compete per la pizza contemporanea migliore del globo. Tutto questo avviene nell'undicesima edizione del Campionato mondiale Pizza Doc, organizzato dalla omonima Accademia nazionale. "Il Campionato mondiale Pizza Doc nasce 11 anni fa da un evento di paese e oggi è diventato un evento internazionale. Abbiamo la partecipazione di oltre 500 concorrenti", ha spiegato Antonio Giaccoli, presidente dell'Accademia nazionale Pizza Doc.

