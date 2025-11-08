Il taglio dell'Irpef avrà ricadute positive per 11 milioni di famiglie. La sforbiciata all'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, programmata con la manovra 2026, avrà un beneficio atteso medio di 218 euro, che possono arrivare fino a 440 euro all'anno a seconda del reddito. Il vantaggio maggiore per i lavoratori dipendenti, più limitato per autonomi e pensionati.