Economia
Il taglio dell'Irpef avrà ricadute positive per 11 milioni di famiglie

La sforbiciata all'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, programmata con la manovra 2026, avrà un beneficio atteso medio di 218 euro, che possono arrivare fino a 440 euro all'anno a seconda del reddito

di Caterina Ruggeri
08 Nov 2025 - 12:33
Il taglio dell'Irpef avrà ricadute positive per 11 milioni di famiglie. La sforbiciata all'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, programmata con la manovra 2026, avrà un beneficio atteso medio di 218 euro, che possono arrivare fino a 440 euro all'anno a seconda del reddito. Il vantaggio maggiore per i lavoratori dipendenti, più limitato per autonomi e pensionati.

